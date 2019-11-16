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  • 17.11.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 07:48

sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 , kaç dakika?

sınavına hazırlıklar tamamlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanmak isteyen adaylar sınav süresini merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES'in detayları belli oldu. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 , kaç dakika sürecek?

ALES sınav süresi ne kadar?

ALES saat kaçta başlayacak? ALES sınavına hazırlıklar tamamlandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanmak isteyen adaylar sınava uzun süredir hazırlandı. ALES/3 sınavı bu sene 17 Kasım'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 ALES sınav süresi ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ALES SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV SÜRESİ...

ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 150 dakika olacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

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