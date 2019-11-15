Heyecanla beklenen ara tatil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirdiği ara tatil uygulamasının ilki bugün başladı Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, 2019-2020 döneminde yapılacak diğer tatillerin takvimini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? 2019-2020 yarıyıl tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman olacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.