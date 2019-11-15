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  • 15.11.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 11:13

Okullarda ara tatil dönemi bugün başladı! ?

Yeni bir uygulama hayata geçiyor. Sömestr, yaz tatili ve okul başlangıcı arasına birer haftalık tatil konuldu. Ara tatilin ilki bugün başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci tatilin heyecanını yaşıyor. Peki, ? 2019-2020 ? olacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Heyecanla beklenen ara tatil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirdiği ara tatil uygulamasının ilki bugün başladı Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, 2019-2020 döneminde yapılacak diğer tatillerin takvimini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün sürecek? 2019-2020 yarıyıl tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman olacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.

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