e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, ilk ara tatilin başladığı 15 Kasım'da sıklıkla araştırılıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden sonra ilk ara tatile çıktı. Ara tatilin başlaması ile birlikte dönem notları gündeme geldi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri e-Okul sistemi ile merak edilen sorulara yanıt bulabiliyor. Peki, e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not bilgisi sorgulama...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.