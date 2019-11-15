KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır araştırması üniversite öğrencilerinin gündeminde. KYK burs sonuçları için YURTKURT sayfasına kilitlenen öğrencileri ilgilendiren son haber geldi. KYK burs sonuçları 15 Kasım-22 Kasım arasında açıklanacak. İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 550 lira olacak. KYK bursları başvurusu olumlu sonuçlanan ve önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 4 kıstasa bakıyor.

KYK BURS SONUÇLARI ÖNGÖRÜLEN AÇIKLANMA TARİHİ:

2018 yılında başvurular 15 Ekim 2018 tarihinde başladı, 21 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Sonuçlar 13 Kasım 2018 tarihinde açıklandı. Yani sonuçlar 23 gün sonra yayınlandı. Bu sene başvurular 16 Ekim 2019 tarihinde başladı, 21 Ekim 2019 tarihinde sona erdi. Aradan 21 gün geçti. Kurum genel olarak KYK burs sonuçlarını bilindiği üzere Kasım ayının ikinci haftası açıklıyor. Buna göre burs - kredi sonuçları 13 Kasım-18 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

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