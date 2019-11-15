Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.11.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 13:27

kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?

Binlerce öğrenci KYK kredi burs sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz seneye baktığımız zaman sonuçları 18 Kasım Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda 2019 ve kredi başvuru sonuçlarının 15-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. KYK kredi ücretleri de arttırıldı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi. Peki ne zaman, hangi ayda yatar?

KYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır araştırması üniversite öğrencilerinin gündeminde. KYK burs sonuçları için YURTKURT sayfasına kilitlenen öğrencileri ilgilendiren son haber geldi. KYK burs sonuçları 15 Kasım-22 Kasım arasında açıklanacak. İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 550 lira olacak. KYK bursları başvurusu olumlu sonuçlanan ve önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 4 kıstasa bakıyor.

KYK BURS SONUÇLARI ÖNGÖRÜLEN AÇIKLANMA TARİHİ:

2018 yılında başvurular 15 Ekim 2018 tarihinde başladı, 21 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Sonuçlar 13 Kasım 2018 tarihinde açıklandı. Yani sonuçlar 23 gün sonra yayınlandı. Bu sene başvurular 16 Ekim 2019 tarihinde başladı, 21 Ekim 2019 tarihinde sona erdi. Aradan 21 gün geçti. Kurum genel olarak KYK burs sonuçlarını bilindiği üzere Kasım ayının ikinci haftası açıklıyor. Buna göre burs - kredi sonuçları 13 Kasım-18 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri