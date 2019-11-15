Üniversite eğitimi alan öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca devlet desteği almak için başvurduğu KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. KYK burs başvuru sonuçlarının 10 iş günü içinde erişeme açılması bekleniyor. KYK burs sonuç sorgulaması http://yurtkur.gsb.gov.tr ekranından yapılacak. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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