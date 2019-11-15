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  • 15.11.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 13:10

ne zaman açıklanır? E-devlet şifresiyle...

sonuçları arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. KYK’nın yaptığı açıklama şöyle; 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci sürüyor. Sürecin ardından sonuçlar http://..gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Peki ilk burslar ne zaman yatacak: Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların Aralık ayında ödenmesi öngörülüyor. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Bu arada nın açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci Twitter'da seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin yaptığı paylaşımlar güldürdü.

KYK sonuçları ne zaman açıklanır? E-devlet şifresiyle...

Üniversite eğitimi alan öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca devlet desteği almak için başvurduğu KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. KYK burs başvuru sonuçlarının 10 iş günü içinde erişeme açılması bekleniyor. KYK burs sonuç sorgulaması http://yurtkur.gsb.gov.tr ekranından yapılacak. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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