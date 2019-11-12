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  • 12.11.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:00

KYK'dan müjdeli haber bekleniyor! 2019 ne zaman açıklanacak?

için müjdeli haber bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde vize sınavlarına katılan öğrenciler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Başvuru sonuçlarına göre burs ya da kredi almaya hak kazananlar belli olacak. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

Müjdeli haber bekleniyor! Sonuçlar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi eğitimini sürdüren öğrenciler başvuru yaptıkları burs ve kredi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Başvuru sahipleri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırarak KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

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