KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi eğitimini sürdüren öğrenciler başvuru yaptıkları burs ve kredi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Başvuru sahipleri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırarak KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."