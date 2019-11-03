3 Kasım Pazar YÖKDİL sınavı sona erdi adaylar ter döktü. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başladı ve 3 saat (180 dakika) sürdü. Öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz YÖKDİL sınav soruları nasıldı? Sınav yorumları soruların zor mu, kolay mı olduğunu merak ediyor. Sınav biter bitmez YÖKDİL sınav yorumlarını haberimizde vereceğiz. YÖKDİL sonuçları ise en geç 15 iş günü içinde erişime açılacak. YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir. YÖKDİL soruları ve cevapları, kurum tarafından ne zaman yayınlanacak, sorusuna Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklaması bulunmuyor. Bir önceki sınavlara bakıldığında sınavdan sonraki hafta sorgulama sayfasında sorular ve cevaplar yayınlanıyor.

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