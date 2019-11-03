Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde yapılıyor. Saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti. YÖKDİL sınavının ardından, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı temel soru kitapçığı ve cevapları yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ