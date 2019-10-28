KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvurular 15-21 Ekim'da alındı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK burs sonuçları ile ilgili takvim.com.tr olarak derlediğimiz bilgilere göre o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2019 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.