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  • 21.10.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:08

2020 sınav takvimi - , LGS, , , , , TUS, ve !

sınav takvimi yayınlandı mı, , , LGS 2020 sınavı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. ÖSYM tarafından tarihler açıklandıktan sonra adaylar sınavların tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başlayacak. Bu nedenle yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adayların gündeminde bulunuyor. Peki, belli oldu mu? LGS, YKS, , KPSS, ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Geçen sene ÖSYM 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştı.

Öğrencilere müjde! 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci gözlerini ÖSYM 2020 yılı sınav takvimine çevirmiş durumda. Bu bağlamda YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri oldukça merak ediliyor. ÖSYM henüz sınav takvimini açıklamadı. Fakat biz haberimizde Ekim, Kasım ve Aralık sınav tarihleri hakkında bilgi vereceğiz. Örnek vermek gerekirse; 7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2020 yılında LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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HaberlerEğitim Haberleri2020 ÖSYM sınav takvimi - YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri!
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