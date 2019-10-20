Milyonlarca öğrenci gözlerini ÖSYM 2020 yılı sınav takvimine çevirmiş durumda. Bu bağlamda YÖKDİL, LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri oldukça merak ediliyor. ÖSYM henüz sınav takvimini açıklamadı. Fakat biz haberimizde Ekim, Kasım ve Aralık sınav tarihleri hakkında bilgi vereceğiz. Örnek vermek gerekirse; 7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2020 yılında LGS, YKS, DGS, KPSS, ALES, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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