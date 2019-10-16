KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru süreci başladı. YKS sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden öğrencilerin burs başvuru işlemleri konusunda detaylar paylaşıldı. Başvurular kısa süre içinde sona erecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2019 KYK burs başvuruları 15 Ekim itibarıyla başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınacak.

Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.