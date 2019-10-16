KYK burs ve kredi başvurusu başladı. Burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlaacak sorusu KYK'dan gelen duyuru ile sona erdi. e-Devlet sistemi üzerinden KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. KYK tarafından verilen karşılıksız burs ve yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatı boyunca maddi yönden desteklenmesi için geri ödemeli öğrenim kredisi ile ilgili başvuru detayları merak ediliyor. Peki, 2019 2020 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte e Devlet KYK burs başvuru ekranı...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Başvuru işlemleri 15 Ekim itibarıyla başladı. Adaylar 21 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.