kyk.gov.tr: YKS tercih yerleştirme sonucu açıklandı. Sonuçlara bakan milyonlarca öğrenci üniversitelerini belirledi. Şimdi sıra kalacak yere geldi. Bu bağlamda öğrenciler KYK başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bazı bilgiler... KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Peki KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kredi başvuru ekranı