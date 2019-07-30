Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından (ÖSYM) tarafından üniversite tercihlerinin alınmasıyla birlikte kayıt tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Adaylar heyecanla üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Merakla beklenen 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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