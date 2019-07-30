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  • 30.07.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 23:35

, ne zaman yapılacak? neler?

ÖSYM tarafından YKS tercihleri 23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında alındı. Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci üniversite kayıtları hakkında araştırmalara başladı. , ne zaman yapılacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, nelerdir? İşte cevabı....

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından (ÖSYM) tarafından üniversite tercihlerinin alınmasıyla birlikte kayıt tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Adaylar heyecanla üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Merakla beklenen 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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