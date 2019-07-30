ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde... Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. İşte sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı atama kontenjanları