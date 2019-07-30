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  • 31.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:07

! ilkatama..gov.tr: 2019

ilkatama..gov.tr: ! 2019 . Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! nca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Atamalar ise 9 ağustos tarihinde yapılacak.Tercihler ise 5 Ağustos'a kadar alınacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları nedir 2019? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019! Atama kontenjanları...

ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde... Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. İşte sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları! 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı atama kontenjanları

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