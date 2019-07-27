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  • 27.07.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 11:31

? 2019 na girerken yanında bulunması gerekenler neler?

Anadolu Üniversitesi tarafından mezun olabilmek için uygulanan 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrencilerin herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, 2019 AÖF 3 ders sınavı için gerekli belgeler neler? ? İşte ...

AÖF sınavında kalem silgi verilecek mi?

AÖF sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 yılında son kez yapılacak AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz'da saat 15.00'de başlayacak. AÖF 3 ders sınavına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi ise yayınladığı duyuru ile öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2019 AÖF 3 ders sınavı için gerekli belgeler neler? AÖF 3 ders sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte AÖF sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

AÖF 3 DERS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

AÖF 3 ders sınavında kalem silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

* Sınava giriş belgesi.

* Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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