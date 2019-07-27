AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerden mezun olabilmek için üç ders sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınav saatini bekliyor. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri belli olmuş, öğrenciler sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 AÖF 3 ders sınav süresi kaç dakika olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF 3 DERS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin "Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelere Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınav Duyurusu"nda yer alan bilgiye göre, üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00'da başlayacak. AÖF sınav süresi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.