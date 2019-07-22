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  • 23.07.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:30

bursları paraları ne zaman yatar? .gov.tr adresinde PYBS

sonuçları saat kaçta açıklanacak? bursluluk sınavı sonuçları .gov.tr adresinde. Binlerce öğrenci bugün MEB'in İOKBS sonuçlarını açıklamasını bekliyordu. Takvime göre sonuçlar bugün ilan edilecekti. Dünden itibaren ise "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyordu. MEB biraz önce açıklama yaparak sonuçları ilan etti. Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir.

Bursluluk sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla bursluluk sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bugün LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra gözler bursluluk sınav sonuçlarına çevrildi. Özellikle bu sabahtan itibaren öğrenciler "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu. Ve beklenen gelişme biraz önce yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Beklentiler iyice artmıştı ki MEB az önce sonuçları ilan ettiğini duyurdu. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

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