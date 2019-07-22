Bursluluk sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla bursluluk sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bugün LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra gözler bursluluk sınav sonuçlarına çevrildi. Özellikle bu sabahtan itibaren öğrenciler "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu. Ve beklenen gelişme biraz önce yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Beklentiler iyice artmıştı ki MEB az önce sonuçları ilan ettiğini duyurdu. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.