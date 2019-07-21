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  • 21.07.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:26

açıklandı mı?

2019-2020 eğitim öğretim döneminde faydalanmak üzere bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye odaklandı. Bakanlığın açıkladığı taban ve tavan puanlar arasında yer alan öğrenciler, yeni adıyla olarak açıklanan bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.

Bursluluk sınavı taban puanları açıklandı mı?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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