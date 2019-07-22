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  • 23.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:29

lise lar ! 2019 ?

2.tercihleri ne zaman 2019? 24 Haziran 2019 tarihinde LGS sonuçları açıklandı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarını açıkladı. Yerleşemeyen öğrenciler ise neler yağacağı konusunda detayları merak ediyor. LGS sonuçları için kurumun resmi internet adresi olan "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden adaylar sorgulama yapabilecek. TC. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesinin ardından öğrencinin elde ettiği sonuçlar öğrenilebilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

LGS 2.tercihler ne zaman? İşte boş kontenjanlar

2019 LGS 2. tercihler ne zaman? LGS lise boş kontenjanlar taban taban puanlar! LGS ikinci tercihler. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı.1 Haziran'da öğrenciler LGS'ye girdiler ve 24 Haziran tarihinde ise LGS sonuçları açıklandı. Bugün LGS 1.yerleştirme sonuçları açıklandı.Şimdi ise LGS 2.tercih dönemi öğrencileri bekliyor. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

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