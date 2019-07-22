2019-2020 PYBS İOKBS sınavı taban tavan puanları MEB açıkladı mı? İşte bursluluk sınavı taban puanları. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde faydalanmak üzere bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye odaklandı. Bakanlığın açıkladığı taban ve tavan puanlar arasında yer alan öğrenciler, yeni adıyla İOKBS olarak açıklanan bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, taban puanlar ve tüm detaylar. PYBS Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.