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  • 22.07.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 00:20

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

On binlerce öğrencinin bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Öğrenci ve veliler Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, öğrenci ve velilerin merakla beklediği saat kaçta açıklanacak? İşte bursluluk sınavı sonuçlarına dair merak edilenler...

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla bursluluk sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Öğrenciler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz pazartesi günü erişime açılacak.

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