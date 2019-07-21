Bursluluk sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla bursluluk sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Öğrenciler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz pazartesi günü erişime açılacak.