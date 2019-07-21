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  • 21.07.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:22

2019 ne zaman başlıyor? TYT, AYT hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Adaylar, tercih işlemlerini yapacağı gün için geri sayıma başladı. Peki, 2019 başlıyor? TYT, AYT hangi tarihte? İşte merak edilenler...

YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, 2019 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercih dönemi hangi tarihte? İşte YKS tercih dönemine ilişkin son detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.

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