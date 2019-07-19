Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokula gidecek öğrencilerin okul bilgileri belirlendi. Öte yandan lise tercihleri tamamlandı ve yerleştirme sonuçları bekleniyor. Bu gelişmeler ile birlikte öğrenciler yeni eğitim öğretime hazırlıklara başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim dönemi içerisinde ara tatiller yapılacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...