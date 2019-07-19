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  • 19.07.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 14:51

? 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi: yapılacak?

? sorusu öğrenci ve velilerin yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sınav sonuçları ve tercih dönemleri ile ilgili bakanlıktan açıklama geliyor. Yeni döneme hazırlanan öğrenciler tarihi araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? yapılacak? İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokula gidecek öğrencilerin okul bilgileri belirlendi. Öte yandan lise tercihleri tamamlandı ve yerleştirme sonuçları bekleniyor. Bu gelişmeler ile birlikte öğrenciler yeni eğitim öğretime hazırlıklara başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim dönemi içerisinde ara tatiller yapılacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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