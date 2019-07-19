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  • 19.07.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 13:24

? 2019 ? MEB LGS nakil takvimi

LGS yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler, lise kayıtlarının ne zaman, nasıl yapılacağını araştırıyor. MEB'in yayınladığı takvime göre, lise nakil takvimi açıklandı. Peki, ? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? 2019 ?

Lise kayıtları ne zaman?

Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyean içinde sonuçları bekliyorlar. Sonuçların açıklanması ile birlikte yerleştirmeye esas nakil tercihleri alınacak. MEB'in yayınladığı nakil dönemi merak ediliyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? 2019 lise kayıtları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı duyuruda yer alan bilgiye göre, y erleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

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