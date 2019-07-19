Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih dönemi merakla beklenmeye başlandı. YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu merakla sorgulatılan sorular arasında yer alıyor. Peki, üniversite tercih dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.