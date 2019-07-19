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  • 19.07.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 22:36

2019 ne zaman başlayacak? hangi tarihte başlıyor?

nın açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci büyük bir heyecanla tercih dönemini beklemeye başladı. Öğrenciler YKS sonuçlarıyla birlikte YKS tercih dönemi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2019 ne zaman başlayacak sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih dönemi merakla beklenmeye başlandı. YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu merakla sorgulatılan sorular arasında yer alıyor. Peki, üniversite tercih dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.

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