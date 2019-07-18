2019 -2020 YKS tercih kontenjan kılavuzu bugün açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'nin internet sitesinde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Üniversite adayları girmek istedikleri bölümün kontenjanlarını taban ve tavan puanlarını görebilecekler ve tercihleri aldıkları puanlara göre yapabilecekler. Bu bağlamda 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. İşte ÖSYM 2019 YKS kontenjanları kılavuzu YKS tercih kılavuzu üniversite başarı sıralamaları taban ve tavan puanları
YKS TYT AYT kılavuzu üniversite başarı sıralamaları taban ve tavan puanlar! 2019 -2020 YKS tercih kontenjan kılavuzu
ÖSYM 2019 YKS kontenjanları kılavuzu YKS tercih kılavuzu üniversite başarı sıralamaları taban ve tavan puanlar. YKS kontenjanları kılavuzu 2019! Üniversite eğitimi almak isteyenler YKS sınavına girdiler. YKS 2019 sonuçları dün açıklandı. Bugün ise tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrenciler tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS tercih kılavuzu. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.
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