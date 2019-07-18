2019 -2020 YKS tercih kontenjan kılavuzu bugün açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'nin internet sitesinde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Üniversite adayları girmek istedikleri bölümün kontenjanlarını taban ve tavan puanlarını görebilecekler ve tercihleri aldıkları puanlara göre yapabilecekler. Bu bağlamda 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. İşte ÖSYM 2019 YKS kontenjanları kılavuzu YKS tercih kılavuzu üniversite başarı sıralamaları taban ve tavan puanları