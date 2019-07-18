Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.. Beklenen tarihten bir gün önce açıklanan sonuçlar sonrası YKS tercih kılavuzu, tercihlerin zamanı, üniversitelerin taban ve tavan puanları araştırılmaya başlanmıştı. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.