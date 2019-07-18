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  • 19.07.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:39

2 yıllık 4 yıllık taban tavan puanlar! İşte programları 'de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 'nin sitesinde yayımlandı. sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. İşte : ve 2 yıllık 4 yıllık kılavuzu detayları haberimizde.

YKS programları ve 2 yıllık 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.. Beklenen tarihten bir gün önce açıklanan sonuçlar sonrası YKS tercih kılavuzu, tercihlerin zamanı, üniversitelerin taban ve tavan puanları araştırılmaya başlanmıştı. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. 2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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HaberlerEğitim Haberleri2 yıllık 4 yıllık üniversite kontenjanları başarı sıralaması taban tavan puanlar! İşte YKS programları osym.gov.tr'de
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