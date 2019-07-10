osym.gov.tr: KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgesi TC kimlik no sorgulama! ÖSYM sınav yerleri. KPSS Lisans Alan Bilgisi 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavlar 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. On binlerce kişi bugün sınav giriş belgelerini bekliyordu ki ÖSYM saat 14.00'te sınav yerlerini duyurdu. İşte ayrıntılar... Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.