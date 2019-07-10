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  • 10.07.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:20

: lisans alan bilgisi sınav giriş belgesi TC kimlik no sorgulama! sınav yerleri

14 Temmuz'da 2019- A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2. oturumu 'da; 3. oturumu ise 21 Temmuz'da yapılacak. Sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgeleri gündem olmuştu. Bugün 'den beklenen açıklama geldi. 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Peki sınav giriş belgesi TC kimlik no sorgulama nasıl yapılır? İşte

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri açıklandı!

osym.gov.tr: KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgesi TC kimlik no sorgulama! ÖSYM sınav yerleri. KPSS Lisans Alan Bilgisi 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavlar 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. On binlerce kişi bugün sınav giriş belgelerini bekliyordu ki ÖSYM saat 14.00'te sınav yerlerini duyurdu. İşte ayrıntılar... Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

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