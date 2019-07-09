ÖSYM 2019/1 KPSS tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar internet üzerinden araştırmalara başladılar. KPSS tercih robotu geçtiğimiz yıllarda e Devlet kapısı aracılığıyla yayımlanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl kadro sayısı az olduğu için KPSS tercih robotu yayımlanmamıştı. Bu yıl da KPSS tercih robotunun yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz belli olmadı. Adaylar, tercihlerini yayınlanacak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor. Bu arada adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra aşağıdaki bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /bankakartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. İşte ÖSYM 2019/1 KPSS tercih robotu nitelik kodu listesi! Peki KPSS tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?