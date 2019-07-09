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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:15

7225 nitelik kodu, KPSS ve 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? KPSS nitelik kodu nedir?

nitelik kodu nedir? KPSS 7 225 nitelik kodu, , 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? sorularının yanıtları 2019/1 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. Memur olmak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen tercih dönemi başladı. KPSS'ye girmiş olan adaylar 18 Temmuz 2019 tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59'da son bulacak. Bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı açıklandı. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilme imkanı bulunacak. KPSS nitelik kodları ve tercih işlemleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

KPSS kalite kodu nedir? KPSS 7225 kalite kodu, 6225 nitelik kodu, 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? Soruları tüm KPSS adayları tarafından merak ediliyor. Kamuya bağlı yerlerde memur olarak istihdam edilmek için tercih işlemi yapacak olan vatandaşlar, kılavuzlarda yer alan kodları araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen KPSS tercih devri bugün başladı. 2019/1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 18 Temmuz 2019 tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. KPSS tercihleri ve KPSS kalite kodu hakkında tüm detaylar haberimizde...

KPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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