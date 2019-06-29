DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 aday katılacak. 120 sorudan oluşan DGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. DGS sonrası tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.