Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 29.06.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 17:49

? 2019 ne zaman başlayacak?

DGS sınavı 30 Haziran'da Haziran'da uygulanacak. DGS sınavına katılacak milyonlarca öğrenci, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih dönemi başlayacak. Tek oturumdan oluşan DGS'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, ? 2019 ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 aday katılacak. 120 sorudan oluşan DGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. DGS sonrası tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri