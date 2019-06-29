DGS saat kaçta başlayacak? DGS sınavına saatler kaldı. Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrenciler sınava hazırlıklarını tamamladı. DGS sınavı bu sene 30 Haziran'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen öğrenciler, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 DGS sınav süresi ne kadar? DGS oturumu kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda DGS sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

DGS 30 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşan DGS sayısal ve sözel testler uygulanacak, adaylara 150 dakika süre verilecek.

Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.