Okullar ne zaman açıkacak? 14 Haziran'da dönem sonu karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline çıktılar. Öğrenciler tatilin heyecanını yaşarken, Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavı YKS ve lise sınavı LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler tatilin keyfini sürmeye başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 2020 MEB iş takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...