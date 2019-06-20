Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "2019- YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuştu. Şimdi yüz binlerce öğrenci YKS programları ve kontenjan kılavuzunu araştırıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ön bilgi amaçlı '2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu' yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın internet adresinde yayımlanan kılavuza göre, sınav sonuçlarını 18 Temmuz'da öğrenecek adaylar, tercihlerini ise 23-29 Temmuz'da T.C kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden yapacak. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar, ön lisans; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise, lisans programlarını seçebilecek. Bu yıl da tercih sırası dikkate alınacak.

KAYITLAR AĞUSTOSTA

Adayların, 24 tercih hakkı var. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak. Bazı programlardaki başarı sırası barajlarıysa şöyle: Hukuk 190 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin ve öğretmenlik 300 bin.