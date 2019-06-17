YKS'nin üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) yüz binlerce öğrencilerin katılımıyla haftasonu gerçekleştirildi. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT AYT YDT sonuç tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 TYT, AYT ve YDT sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'dan başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.