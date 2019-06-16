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  • 16.06.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 21:11

'de matematik testinden bir soru iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. Geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

ÖSYM açıkladı! O soru iptal

Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün yapılan 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

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