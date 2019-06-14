Üniversite sınavına artık saatler kaldı. Öğrenciler YKS TYT AYT konularını merak ediyorlar. Üniversite sınavı her yıl ÖSYM tarafından yapılıyor. ÖSYM tarafından yapılan bu sınav 3 oturumlu bir sınav olmaktadır. YKS'ye başvuran üniversite adaylarının Temel Yeterlilik Testi olan TYT'ye katılmaları zorunludur. Adaylar, diğer oturumlara ise isteğe bağlı olarak giriyorlar. YKS oturumları TYT ile 15 Haziran'da başlıyor. 16 Haziran'da ise AYT ve YDS yapılacak. Temel yeterlilik testinde adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri soruları sorulacak. YKS ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle. Peki 2019 YKS TYT AYT konuları ne? YKS TYT AYT konu dağılımı nasıl olacak? Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar

YKS SORULARI NASIL OLACAK?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin süresi 135 dakikadır.

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. Buna göre:

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019



TYT TÜRKÇE KONULARI

1) Sözcük Anlamı

2) Söz Yorumu

3) Deyim ve Atasözü

4) Cümle Anlamı

5) Cümle Yorumu

6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri

7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce

8) Paragrafta Yapı

9) Paragrafta Yardımcı Düşünce

10) Ses Bilgisi

11) Yazım Kuralları

12) Noktalama İşaretleri

13) Sözcüğün Yapısı

14) Sözcük Türleri

15) Fiiller

16) Sözcük Grupları

17) Cümlenin Ögeleri

18) Cümle Türleri

19) Anlatım Bozukluğu

TYT MATEMATİK KONULARI

1- Sayılar

2- Sayı Basamakları

3- Bölme ve Bölünebilme

4- OBEB-OKEK

5- Rasyonel Sayılar

6- Basit Eşitsizlikler

7- Mutlak Değer

8- Üslü Sayılar

9- Köklü Sayılar

10- Çarpanlara Ayırma

11- Oran Orantı

12- Denklem Çözme

13- Problemler

14- Kümeler-Kartezyen Çarpım

15- Fonskiyonlar

16- Permütasyon

17- Kombinasyon

18- Binom

19- Olasılık

20- İstatistik

21- 2.Dereceden Denklemler

22- Karmaşık Sayılar

23- Polinomlar

TYT GEOMETRİ KONULARI

1- Doğruda ve Üçgende Açılar

2- Dik ve Özel Üçgenler

3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

5- Üçgende Alanlar

6- Üçgende Açıortay Bağıntıları

7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları

8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik

9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

10- Çokgenler

11- Dörtgenler

12- Yamuk

13- Paralelkenar

14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid

15- Dikdörtgen

16- Çemberde Açılar

17- Çemberde Uzunluk

18- Daire

19- Prizmalar

20- Piramitler

21- Küre

22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

23- Doğrunun Analitiği

24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT FİZİK KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş

2- Madde ve Özellikleri

3- Hareket ve Kuvvet

4- Enerji

5- Isı ve Sıcaklık

6- Elektrostatik

7- Elektrik ve Manyetizma

8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti

9- Dalgalar

10- Optik

TYT KİMYA KONULARI

1- Kimya Bilimi

2- Atom ve Periyodik Sistem

3- Modern Atom Teorisi

4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

5- Kimyasal Hesaplamalar

6- Asit, Baz ve Tuz

7- Maddenin Halleri

8- Gazlar

9- Karışımlar

10- Endüstride ve Canlılarda Enerji

11- Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI

1- Biyoloji Bilimi

2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi

4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

5- Üreme

6- İnsanda Üreme Sistemi

7- Kalıtım

8- Modern Genetik Uygulamaları

9- Ekosistem Ekolojisi

10- Dünyamız

11- Canlılarda Enerji Dönüşümü

12- Solunum

13- İnsan Fizyolojisi (Sistemler)

TYT TARİH KONULARI

1- Tarih Bilimi

2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

3- İlk Türk Devletleri

4- İslam Tarihi ve Uygarlığı

5- Türk-İslam Devletleri

6- Türkiye Tarihi

7- Beylikten Devlete (1300-1453)

8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

12- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

13- 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

14- Kurtuluş Savaşında Cepheler

15- Türk İnkılabı

16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

17- Türk Dış Politikası

TYT COĞRAFYA KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER

– Doğa ve İnsan

– Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

– Coğrafi Konum

– Harita Bilgisi

– İklim Bilgisi

– Yerin Şekillenmesi

– Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

– Beşeri Yapı

– Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

– Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

– Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

– Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

– Türkiye İklimi ve Özellikleri

– Türkiye'nin Doğal Varlıkları

– Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

– Bölge Türleri ve Sınırları

– Konum ve Etkileşim

– Coğrafi Keşifler

ÇEVRE ve TOPLUM

– Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

– Doğal Afetler

TYT FELSEFE KONULARI

1- Felsefe'nin Konusu

2- Bilgi Felsefesi

3- Varlık Felsefesi

4- Ahlak Felsefesi

5- Sanat Felsefesi

6- Din Felsefesi

7- Siyaset Felsefesi

8- Bilim Felsefesi

TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

2- İnsan ve Din

3- İslam ve İbadetler

4- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

5- Hz. Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

6- İslam ve Bilim, Estetik, Barış

7- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT KONULARI

AYT MATEMATİK KONULARI

1- Temel Kavramlar

2- Sayı Basamakları

3- Rasyonel Sayılar

4- Ondalıklı Sayılar

5- Basit Eşitsizlikler

6- Mutlak Değer

7- Üslü Sayılar

8- Köklü Sayılar

9- Çarpanlara Ayırma

10- Denklem Çözme

11- Oran-Orantı

12- Problemler

13- Kümeler

14- Fonksiyonlar

15- Permütasyon

16- Kombinasyon

17- Binom

18- Olasılık

19- İstatistik

20- 2. Dereceden Denklemler

21- Karmaşık Sayılar

22- Parabol

23- Polinomlar

24- Mantık

25- Eşitsizlikler

26- Logaritma

27- Diziler

28- Seriler

29- Limit ve Süreklilik

30- Türev

31- İntegral

AYT GEOMETRİ KONULARI

1- Doğruda ve Üçgende Açılar

2- Dik ve Özel Üçgenler

3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

5- Üçgende Alanlar

6- Üçgende Açıortay Bağıntıları

7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları

8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik

9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

10- Çokgenler

11- Dörtgenler

12- Yamuk

13- Paralelkenar

14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid

15- Dikdörtgen

16- Çemberde Açılar

17- Çemberde Uzunluk

18- Daire

19- Prizmalar

20- Piramitler

21- Küre

22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

23- Doğrunun Analitiği

24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

25- Dönüşümlerle Geometri

26- Trigonometri

27- Çemberin Analitiği

AYT FİZİK KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş

2- Madde ve Özellikleri

3- Hareket ve Kuvvet

4- Enerji

5- Isı ve Sıcaklık

6- Elektrostatik

7- Elektrik ve Manyetizma

8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti

9- Dalgalar

10- Optik

11- Kuvvet ve Hareket

12- Çembersel Hareket

13- Basit Harmonik Hareket

14- Dalga Mekaniği

15- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive

16- Modern Fizik

17- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT KİMYA KONULARI

1- Kimya Bilimi

2- Atom ve Periyodik Sistem

3- Modern Atom Teorisi

4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

5- Kimyasal Hesaplamalar

6- Asit, Baz ve Tuz

7- Maddenin Halleri

8- Gazlar

9- Karışımlar

10- Sıvı Çözeltiler

11- Kimya ve Enerji

12- Tepkimelerde Hız ve Denge

13- Kimya ve Elektrik

14- Karbon Kimyasına Giriş

15- Organik Bileşikler

16- Endüstride ve Canlılarda Enerji

17- Kimya Her Yerde

18- Hayatımızdaki Kimya

AYT BİYOLOJİ KONULARI

1- Biyoloji Bilimi

2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi

4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

5- Üreme

6- İnsanda Üreme Sistemi

7- Kalıtım

8- Modern Genetik Uygulamaları

9- Ekosistem Ekolojisi

10- Dünyamız

11- Canlılarda Enerji Dönüşümü

12- Solunum

13- İnsan Fizyolojisi

14- Endokrin Sistemi

15- Duyu Organları

16- Destek ve Hareket Sistemi

17- Sindirim Sistemi

18- İnsanda Sinir Sistemi

19- Dolaşım Sistemi

20- Genden Proteine

21- Hayatın Başlangıcı ve Evrim

22- Bitkisel Dokular

23- Bitki Biyolojisi

24- Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

AYT EDEBİYAT KONULARI

1- Güzel Sanatlar ve Edebiyat

2- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

3- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

4- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

5- Tarih İçinde Türk Edebiyatı

6- Destan Dönemi Türk Edebiyatı

7- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

8- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

9- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

10- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve 11- Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

12- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

13- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

14- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

15- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

16- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT COĞRAFYA-1 KONULARI

1- Doğal Sistemler

2- Beşeri Sistemler

3- Mekansal Sentez Türkiye

4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

5- Çevre ve Toplum

6- Ekonomik Faaliyetler

AYT TARİH KONULARI

1- Tarih Bilimi

2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

3- İlk Türk Devletleri

4- İslam Tarihi ve Uygarlığı

5- Türk-İslam Devletleri

6- Türkiye Tarihi

7- Beylikten Devlete (1300-1453)

8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

12- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal

13- Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi

14- Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

15- Türk İnkılabı

16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

17- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

18- Atatürk'ün Ölümü

19- Yüzyılın Başlarında Dünya

20- İkinci Dünya Savaşı

21- Soğuk Savaş Dönemi

22- Yumuşama Dönemi ve Sonrası

23- Küreselleşen Dünya

24- Türklerde Devlet Teşkilatı

25- Türklerde Toplum Yapısı

26- Türklerde Hukuk

27- Türklerde Ekonomi

28- Türklerde Eğitim

29- Türklerde Sanat

AYT COĞRAFYA-2 KONULARI

1- Doğal Sistemler

2- Beşeri Sistemler

3- Mekansal Sentez Türkiye

4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

5- Çevre ve Toplum

6- Ekonomik Faaliyetler

AYT FELSEFE GRUBU VE DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1- Felsefe'nin Konusu

2- Bilgi Felsefesi

3- Varlık Felsefesi

4- Ahlak Felsefesi

5- Sanat Felsefesi

6- Din Felsefesi

7- Siyaset Felsefesi

8- Bilim Felsefesi

Mantık Konuları

– Mantığa Giriş

– Klasik Mantık

– Mantık ve Dil

– Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

– Psikoloji Bilimini Tanıyalım

– Psikolojinin Temel Süreçleri

– Öğrenme Bellek Düşünme

– Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

– Sosyolojiye Giriş

– Birey ve Toplum

– Toplumsal Yapı

– Toplumsal Değişme ve Gelişme

– Toplum ve Kültür

– Toplumsal Kurumlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

– Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

– İnsan ve Din

– İslam ve İbadetler

– İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

– Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

– İslam ve Bilim, Estetik, Barış

– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

– İslam Düşüncesinde Tasavvuf

– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

– Hazreti Muhammed

– Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

YDT KONULARI

YKS Yabancı Dil testinde toplam 80 soru sorulacak.

YDT YABANCI DİL KONULARI

1- Kelime Bilgisi

2- Dil Bilgisi

3- Cloze Test

4- Cümleyi Tamamlama

5- İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma

6- Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma

7- Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma

8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma

9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma

10- Diyalog Tamamlama

11- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma