Üniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için sınav giriş belgeleri yayınlanmıştı. Sınav yerlerini öğrenen öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini çıktı alarak sınava katılabilecekler. Şimdi ise akıllara, sınav giriş belgesinin renkli olup, olmayacağı sorusu takıldı. Peki, üniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

YKS sınav giriş belgelerini ister siyah-beyaz ister renkli olarak alabilirsiniz. Sınav giriş belgelerinin renkli olması konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.