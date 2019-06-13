Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 13.06.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 15:20

? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

Üniversite sınav giriş belgesi alma işlemini tamamlayarak sınav için son hazırlıklarını gerçekleştirecek olan öğrenciler, sınav giriş belgesini çıktı alırken, renkli ya da siyah beyaz olma zorunluluğu var mı, gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, ? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

Üniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

Üniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için sınav giriş belgeleri yayınlanmıştı. Sınav yerlerini öğrenen öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini çıktı alarak sınava katılabilecekler. Şimdi ise akıllara, sınav giriş belgesinin renkli olup, olmayacağı sorusu takıldı. Peki, üniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

YKS sınav giriş belgelerini ister siyah-beyaz ister renkli olarak alabilirsiniz. Sınav giriş belgelerinin renkli olması konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri