Milyonlarca lise adayı lise eğitimine başlamak için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Lise eğitimine başlamak isteyen öğrencilerin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) geçtiğimiz günlerde MEB tarafından düzenlenmişti. LGS - Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde duyurulacağının ifade edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınavın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.

LGS SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LİSELERDE EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları:

-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

-12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.