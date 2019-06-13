AÖF 3 ders sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan AÖF 3 ders sınavı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada, AÖF 3 ders sınavının 2018-2019 öğretim yılı itibariyle son kez yapılacağı bildirildi. AÖF 3 ders sınavı ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.