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  • 09.06.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 23:12

VBS sistemine nasıl girilir, ne zaman kapanacak? İşte devamsızlık ve not bilgisi sorgulama...

Karnelerin alınmasına günler kala öğrencilerin merakla araştırdığı konuların başında " VBS sistemi" yer alıyor. Aynı zamanda öğrenciler "e-okul VBS sistemine ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. VBS sistemine girip karne notu hesaplamak isteyen öğrenciler e-okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama işlemini araştırıyor. İşte detaylar...

e-okul VBS sistemi ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu nedenle birçok öğrenci "e-Okul VBS sistemine nasıl girilir?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda e-Okul VBS sistemi ne zaman kapanacak sorusu da merak konusu. İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul VBS sisteminin kapanış tarihi farklılık gösteriyor. Ancak sistemin 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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