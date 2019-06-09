Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu nedenle birçok öğrenci "e-Okul VBS sistemine nasıl girilir?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda e-Okul VBS sistemi ne zaman kapanacak sorusu da merak konusu. İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

E-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul VBS sisteminin kapanış tarihi farklılık gösteriyor. Ancak sistemin 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.