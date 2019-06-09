2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son zamanlarında olduğumuz şu günlerde öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? İşte o soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı tatili sonrası 1 hafta daha okula gidecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler 14 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile birlikte yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.