Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 09.06.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 19:43

2019 Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? ?

Öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim döneminin karne heyecanı sardı. Milyonlarca öğrenci ve veli haziran ayının gelmesiyle birlikte sorusuna yanıt aramaya başladı. Karnelerin ne zaman, hangi tarihte verileceği büyük merak konusu. Peki, başlayacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

Okullar ne zaman kapanıyor?

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son zamanlarında olduğumuz şu günlerde öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? İşte o soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı tatili sonrası 1 hafta daha okula gidecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler 14 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile birlikte yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman, hangi gün verilecek? Yaz tatili ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri