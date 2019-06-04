Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
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