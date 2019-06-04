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  • 05.06.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 16:00

25-26 Mayıs sınav sonuçları açıklandı mı?

25-26 Mayıs sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi açıklanır? için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

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