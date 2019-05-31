Anadolu Üniversitesi takvimi: AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavının sonuçları sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, sonuçlar için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte o konu hakkında detaylar...