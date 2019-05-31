Anadolu Üniversitesi takvimi: AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Yüzbinlerce öğrenci AÖF final sınavı sonuçları için merak eiçinde. 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavı soru ve cevaplarının yayınlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavının sonuçları sınava katılan öğrencilerin gündeminde. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, sonuçlar için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte o konu hakkında detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda net bi bilgi bulunmuyor. Ancak, bir önceki sınavların sonuçlarına baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Buna göre, 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavı sonuçlarının 3-7 Haziran 2019 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.