Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Bayram tatiline çıkan öğrenciler, karnelerin hangi tarihte alınacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların hangi tarihte kapanacağı belli oldu. Öte yandan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi de yayınlandı. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanıyor? Karnelre hangi gün alınıyor? 2019 ve 2020 eğitim mğretim yılı takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı tatilinin ardından 1 hafta daha okula gidecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler 14 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile birlikte yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.