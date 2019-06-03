AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama bulunmuyor. AÖF sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Tahmini olarak, sonuçların 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Eğer sonuçlar 3 Haziran'da açıklanmazsa, bayram tatilinin ardından 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz.