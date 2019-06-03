Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 03.06.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 10:39

sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı

sınav sonuçları açıklandı mı? Yüzbinlerce öğrenci 25-26 Mayıs'ta katıldıkları final sınavının sonuçlarının heyecanla bekliyor. Mezun olabilmek için kredi notlarını yükseltmeye çalışan öğrenciler, internet üzerinde sonuçları araştırmaya başladı. Peki, açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama bulunmuyor. AÖF sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Tahmini olarak, sonuçların 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Eğer sonuçlar 3 Haziran'da açıklanmazsa, bayram tatilinin ardından 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri