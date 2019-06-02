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  • 03.06.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:48

2 Haziran 2019 bursluluk sınavı taban tavan puanları 'de 2019 cevapları

2019 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları 'de. Bursluluk sınavı sorularının nasıl olacağı merak ediliyor. soruları araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alındı. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yaptılar. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. İOKBS 2019 yılında 2 Haziran'da yapılacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Haberimiz içerisinden bursluluk sınavı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından gerçekleştirildi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu ve sınav süresi 120 dakika oldu. Bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle. PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım. İşte PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları ve PYBS taban puanları meb.gov.tr'de adresinde

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