2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından gerçekleştirildi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu ve sınav süresi 120 dakika oldu. Bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle. PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım. İşte PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları ve PYBS taban puanları meb.gov.tr'de adresinde