LGS sınav süresi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Liseye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen LGS'nin 2019 yılı oturumu bugün yapılıyor. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler bugün iki oturumda sınavları tamamlayacaklar. En çok merak edilenlerden biri de sınavın kaç dakika olduğu. Peki, LGS saat kaçta bitiyor? LGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte 2019 LGS sınav süresi ile ilgili merak edilenler...

LGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.