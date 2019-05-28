İlköğretim, ortaöğretim ve lisede öğrenim gören milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesine az bir vakit kala öğrenciler merakla "Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

DEVAMSIZLIK DURUMU AİLEYE BİLDİRİLECEK

Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.